Jovens do Real Madrid exaltam joia do Palmeiras e recomendam contratação

O atacante PH Neto segue sendo observado no cenário internacional. O jogador do Palmeiras participou do La Liga FC Futures, realizado em março, e foi citado por atletas das categorias de base do Real Madrid como um dos destaques do torneio.

Durante a competição, PH Neto participou de cinco partidas, com quatro gols e duas assistências. O jogador marcou gols contra Inter Miami e River Plate e atuou como camisa 10 da equipe palmeirense. Após o torneio, veículos da imprensa espanhola mencionaram o desempenho do atleta.

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O reconhecimento também veio de dentro de campo. Em entrevista ao jornalista José Ramón de la Morena, dois jogadores do Sub-12 do Real Madrid foram questionados sobre quais talentos haviam se destacado na competição. Ethan Balboa, capitão da equipe, não hesitou ao citar PH Neto.

“Para mim, houve um em especial. O camisa 10 do Palmeiras. Gostei muito da forma como joga, ele tem dribles incríveis”, disse.

Na sequência, ao serem provocados sobre qual jogador recomendariam ao presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, o goleiro Martín Casillas, filho do ídolo Iker Casillas, foi direto na resposta: “O 10 do Palmeiras”.

Quem é PH Neto?

Filho do ex-atacante Paulo Henrique, com passagem pelo Palmeiras, PH Neto nasceu em João Pessoa e integra o clube desde a categoria Sub-9. Segundo dados das categorias de base, o jogador soma 214 gols e 119 assistências em 171 partidas, além de 19 títulos em 23 competições. O atacante tem vínculo com a empresa Roc Nation, que também representa atletas como Vini Jr., Endrick e Kevin De Bruyne.