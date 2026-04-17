Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti na vitória do Palmeiras

A Conmebol liberou na manhã desta sexta-feira o áudio do VAR na marcação do pênalti da partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O lance em questão envolve Arthur, do Verdão, e Joao Cuenca, dos visitantes. No campo, o juiz não assinalou a infração, porém, após recomendação da cabine do VAR, foi ao monitor e deu o pênalti para os brasileiros.

Nas imagens, Arthur recebe um toque por trás de Joao Cuenca aos 31 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Após a marcação, Flaco López bateu e garantiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1. Apesar da marcação, o árbitro decidiu não aplicar cartão ao jogador do Sporting Cristal pela infração.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Conversa entre árbitro e VAR

Árbitro: Segue! Sem falta.

VAR (sobre primeira imagem): Com esta imagem parece que tem um calço.

VAR: O jogador de verde (Arthur) tem o controle e acaba sendo calçado.

VAR (para o árbitro): Recomendo revisão por possível pênalti. Piero (árbitro), ambos estão correndo, mas o de verde tem a bola à frente e o outro toca atrás e o faz cair, de maneira imprudente.

Árbitro (após análise no monitor): Perfeito, pênalti sem cartão.

Situação da tabela

Com a vitória, o Palmeiras soma seus primeiros três pontos na Libertadores e lidera o Grupo F, com quatro pontos. O Sporting Cristal, por sua vez, está em segundo lugar, com três. Cerro Porteño e Junior Barranquilla-COL completam a chave.

Próximo jogo do Palmeiras