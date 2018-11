Joia de 16 anos e Hyoran são novidades no treino do Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresentou para os treinos nesta segunda-feira na Academia de Futebol com duas novidades. O atacante Gabriel Veron, do elenco sub-17, treinou com os profissionais, e o meia Hyoran voltou ao gramado para seguir com sua transição física.

Gabriel Verón está no Palmeiras desde abril do ano passado, quando foi aprovado em uma avaliação do clube. Logo, o garoto passou a se destacar nos torneios pela categoria Sub-15. Em 2017, foi campeão da Premier Cup e convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17. Neste ano, ele venceu o prêmio de melhor jogador do Mundial Interclubes Sub-17, em que o Verdão venceu o Real Madrid na grande final e foi o campeão.

Gabriel Verón, do sub-17, é a novidade no treino do Palmeiras hoje #GazetaVerdao pic.twitter.com/XJq4fa98i5 — Bruno Calió (@b_calio) 12 de novembro de 2018

Ao lado de Gabriel Veron, os garotos Gabriel Furtado, Luan Cândido e Papagaio também treinaram com os profissionais. Como de costume, os jornalistas puderam acompanhar apenas dez minutos dos trabalhos na Academia de Futebol.

Um pouco do exercício pedido por Paulo Turra com os garotos do Palmeiras. Pedrão errou e foi zuado pelos companheiros.

Cada atleta tem apenas um toque e é preciso passar a bola entre os cones e forte, para dificultar o domínio do outro grupo #GazetaVerdao pic.twitter.com/IoaRwRjEqu — Bruno Calió (@b_calio) 12 de novembro de 2018

Durante o período, ainda foi possível registrar a presença de Hyoran no gramado. O meia segue em transição física e, na última semana, chegou a trabalhar apenas na parte interna do Centro de Excelência do CT palestrino.

Hyoran veio para o gramado continuar o trabalho de transição física. Última imagem do treino desta tarde #GazetaVerdao pic.twitter.com/FDjZhoujOo — Bruno Calió (@b_calio) 12 de novembro de 2018

As baixas nas atividades foram o meia Moisés, que teve lesão detectada, o atacante Deyverson e o técnico Luiz Felipe Scolari, que compareceram à julgamento no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), em que acabaram punidos.

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palestra pode completar 19 jogos de invencibilidade no Brasileirão e chegar mais perto do título.