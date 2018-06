‘Invasão’, pergunta de Dracena e choro contido: Tchê Tchê se despede

Confira este e outros vídeos em

Dois dias antes da despedida do Campeonato Brasileiro para a pausa da Copa do Mundo, a entrevista do Palmeiras na Academia de Futebol também foi de adeus. Adeus não, até logo. Negociado com o Dínamo Kiev, da Ucrânia, Tchê Tchê deu tchau à torcida alviverde em uma coletiva bem-humorada, com participação de companheiros e gratidão ao clube.

“Cheguei com desconfiança como jogador, desconhecido ainda e consegui conquistar um título importante (Campeonato Brasileiro de 2016), fiz mais de 100 partidas pelo clube e isso não é pouca coisa. Como pessoa eu saio mais maduro, sigo com a mesma humildade de Guaianazes, apesar de algumas pessoas nos julgarem como ser humano, o que não é correto.”, disse o volante, que fez 112 jogos pelo Verdão e anotou cinco gols.

A venda para o clube europeu foi acertada no final de maio por 4,5 milhões de euros (R$ 20,5 milhões). Por ter chego sem custos ao Alviverde, a equipe ficará com todo o valor, algo que foi exaltado por Tchê Tchê em alguns momentos durante a entrevista.

“A única coisa que não queria era sair de maneira diferente da que entrei, que foi pela porta da frente. Saio contente, acho que fiz coisas boas, bem legais e estou bastante feliz. Eu cheguei no clube de graça, deixei uma boa quantia. É importante e fiz questão de estar aqui para agradecer”.

Apesar da despedida ser de Tchê Tchê, o ponto alto da entrevista aconteceu quando a sala de imprensa foi ‘invadida’ por Keno, Edu Dracena e Thiago Santos. “Falar destes caras é difícil. Inevitavelmente ficamos mais próximos de uns do que outros, mas gosto de todos. Estes três e mais alguns eu considero demais, são pessoas que estamos próximos”, disse o jogador, com a voz embargada. “Não vou chorar, não (risos)”.

Por fim, teve até estreia de um jornalista na Academia de Futebol. Clima perfeito para a despedida de Tchê Tchê, em ótimo humor, como foi sua passagem no Palmeiras.