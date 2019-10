Henrique Dourado celebra reestreia pelo Palmeiras e mira novas oportunidades

Anunciado no final de julho, o atacante Henrique Dourado fez sua reestreia pelo Palmeiras na vitória do clube sobre o Botafogo, no último sábado. Sem jogar há sete meses devido a uma fratura na tíbia direita, o centroavante se emocionou com o retorno e espera uma sequência.

“Agradeço a Deus, aos meus companheiros e ao estafe do Palmeiras por voltar a fazer o que mais gosto depois de sete meses. Fico até emocionado, quem teve lesão sabe a dificuldade que é voltar. Fiquei feliz primeiro pela equipe ter vencido, e pela minha reestreia”, comentou após o apito final.

Dourado entrou em campo aos 24 minutos da segunda etapa, quando o jogo já estava 1 a 0 para o Verdão, no lugar de Deyverson.

A torcida aplaudiu sua entrada e ‘Ceifador’, como é carinhosamente chamado pelo torcedor por suas comemorações, quase recompensou os palmeirenses em duas oportunidades. A primeira após o cruzamento de Dudu, mandando de cabeça para fora e a segunda, cara a cara com Diego Cavallieri e, livre de marcação, mandou de perna esquerda em cima do arqueiro botafoguense.

“Até falei com os companheiros, porque poderia ter feito dois gols e dar tranquilidade à equipe. A alegria é maior de colocar um pé no campo e sentir a adrenalina, as sensações que o atleta tem. Fiquei muito feliz. Agora é seguir o trabalho para quando tiver oportunidades aproveitar”, completou.

Com a lesão do titular Luiz Adriano, Mano Menezes tem à disposição três atletas para posição. Além de Henrique Dourado e Deyverson, Borja corre por fora por uma vaga entre os titulares.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira diante da Chapecoense, às 21h, no Allianz Parque. Será o reencontro do camisa 27 com a camisa oficial do Alviverde, onde marcou gols importantes que garantiram o Palmeiras na primeira divisão em 2014, ano de centenário do clube que o centroavante foi o artilheiro do time.