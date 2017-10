Galiotte vê Cuca na história e diz que técnico deu 1º passo por saída

O presidente palmeirense Maurício Galiotte tratou de elogiar Cuca logo na primeira resposta da entrevista que concedeu na manhã deste sábado, um dia depois da saída do treinador. O dirigente ainda contou que o primeiro passo para encerrar o ciclo de trabalho foi dado pelo estafe do próprio técnico.

A despeito de conquistar a edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, Cuca decidiu deixar o Palmeiras no final do ano passado para resolver problemas pessoais. No último mês de maio, acabou recontratado para substituir Eduardo Baptista com vínculo até o final de 2018, encerrado de maneira precoce.

“Quero agradecer ao Cuca pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. Ele tem o nome marcado na nossa história. Quero sempre ressaltar a importância do Cuca para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesse ano, não tivemos o mesmo desempenho. Até o momento, não tínhamos a evolução que esperávamos”, justificou Galiotte.

Na noite de quinta-feira, com um gol sofrido aos 43 minutos do segundo tempo, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida disputada no Estádio do Pacaembu, a diretoria palmeirense foi contatada pelo estafe do técnico para tratar da saída.

“Um representante do Cuca nos procurou, dizendo que ele estava desgastado e muito próximo do seu limite. Conversamos um pouco sobre isso e, no nosso entendimento, a situação era muito parecida. Então, em comum acordo, decidimos pelo encerramento do ciclo, sempre respeitando o atleta que foi e o treinador que é”, disse Galiotte.

Sob o comando de Cuca, sem nem sequer brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Além da performance decepcionante, uma questão de ordem familiar levou ao encerramento da segunda passagem do técnico pelo Palmeiras, de acordo com Galiotte.

“O fator principal de desgaste é quando os resultados não vêm. Em um time grande, com investimento e totais condições, há muita pressão. Tem ainda uma posição que o representante do Cuca nos passou sobre uma situação familiar importante. Isso também potencializou para que tivéssemos essa conversa”, explicou o dirigente.