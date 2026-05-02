Plano do Palmeiras prevê cautela com Paulinho nos jogos após liberação com restrições; entenda

O atacante Paulinho está relacionado para o jogo do Palmeiras deste sábado, contra o Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o camisa 10 será liberado com restrições, o que significa que ele não será, necessariamente, relacionado para todos os jogos seguintes do clube.

Paulinho passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita no fim de julho de 2025, a segunda no local em menos de um ano. Após quase dez meses de recuperação, ele volta a ser relacionado e pode reestrear. Apesar disso, o Palmeiras adotará cautela e fará um retorno gradual do atacante, que seguirá em rotina de controle de carga.

O coordenador do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras, Daniel Gonçalves, detalhou os próximos passos no processo físico do jogador, que ainda não está plenamente recuperado. De acordo com ele, a recuperação clínica já foi alcançada, mas ainda há etapas a cumprir.

"O Paulinho progrediu ao longo dos últimos dias. Ele tem tido intensidades semelhantes às de jogo, porém ainda com algumas restrições de volume, que seriam distância e tempo. Mas isso já o permite, diante destas estabilidade e regularidade desde a semana passada, ser convocado e ficar à disposição da comissão técnica nessa fase final de reabilitação", explicou.

"O fato de ele ser convocado para esse jogo não significa que, a partir de agora, ele será convocado com regularidade. Isso vai depender da progressão de carga, de como ele vai se manifestar quando for utilizado. Jogando um pouco ou não, ele será exigido nos treinamentos durante a semana. Tudo isso vai dando a construção e o arcabouço necessários para o Paulinho suportar a temporada de 2026”, seguiu o coordenador.

"Já existe a recuperação clínica, a consolidação da fratura corrigida pela cirurgia, mas essa fase final exige ainda parâmetros biomecânicos e físicos a serem cumpridos e, por isso, o atleta ainda não está na sua plenitude amplamente liberado para jogos", continuou.

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Paralisação para a Copa do Mundo será trunfo para recuperação total

As próximas semanas serão importantes para Paulinho ficar 100% novamente. Além do jogo contra o Santos, o Palmeiras terá mais sete jogos antes da paralisação dos campeonatos para a disputa da Copa do Mundo. Esse intervalo servirá como intertemporada, período que o clube poderá usar para a ter a recuperarão plena do atacante.

"Temos agora o mês de maio e a paralisação da Copa, que servirão como uma intertemporada para todos os clubes do futebol brasileiro, um período até maior do que a pré-temporada no início do ano. Isso será muito produtivo para que possamos evoluir com o Paulinho naquilo que é necessário ainda de desenvolvimento biomecânico e físico, como também lastro e ritmo de jogo", finalizou.

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