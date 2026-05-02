São Paulo x Bahia: confira onde assistir ao duelo do Brasileirão

O São Paulo recebe o Bahia neste domingo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Onde assistir ao vivo?
- TV: Globo (aberto)
- Pay-per-view: Premiere
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes
O São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor está na quarta posição, com 23 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.
No último jogo, o São Paulo empatou sem gols com o Millonarios, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Já no Brasileirão, a equipe de Roger Machado vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol.
Do outro lado, o Bahia tenta entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni está na sexta posição do torneio, com 21 pontos - apenas dois a menos que o São Paulo. No último jogo, o Tricolor de Aço empatou em 2 a 2 com o Santos.
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES).
- Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES).
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).