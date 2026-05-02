São Paulo x Bahia: confira onde assistir ao duelo do Brasileirão

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Publicado 02/05/2026 às 06:00

O São Paulo recebe o Bahia neste domingo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Onde assistir ao vivo?

  • TV: Globo (aberto)
  • Pay-per-view: Premiere
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes

O São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor está na quarta posição, com 23 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.

No último jogo, o São Paulo empatou sem gols com o Millonarios, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Já no Brasileirão, a equipe de Roger Machado vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol.

Do outro lado, o Bahia tenta entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni está na sexta posição do torneio, com 21 pontos - apenas dois a menos que o São Paulo. No último jogo, o Tricolor de Aço empatou em 2 a 2 com o Santos.

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES).
  • Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES).
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

