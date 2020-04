Felipe Melo revela convite para Ibrahimovic jogar no Palmeiras

Em meio à pandemia da covid-19, Felipe Melo vem marcando presença em transmissões ao vivo pelas redes sociais. Dessa vez, o zagueiro concedeu entrevista ao apresentador Maurício Meirelles no canal do Allianz Parque e revelou ter convidado Ibrahimovic para jogar no Palmeiras.

“Ele tem um carinho por mim, mas não somos amigos. Pelo contrário, mandei uma mensagem para o Ibra falando para ele vir para o Palmeiras e estou esperando a resposta até hoje”, contou.

O jogador do Palmeiras ainda contou como desenvolveu sua relação de amizade com o sueco.

“Num jogo em que ele ainda estava na Inter de Milão e eu na Fiorentina, eu já tinha cartão, e eu lembro que eu dei uma atropelada nele. Ele tem 1,90 e tanto. E ele pulava e gritava que eu tinha que ser expulso. Depois dessa aí, ele começou a me chamar de “animale”. Onde ele me encontrava, ele me chamava assim. Depois, ele me chamou pro Milan e depois pro PSG, que quase fechei, mas acabei indo pro Galatasaray. Aí, em um jantar em Miami, ele estava no PSG e ele me encontrou, foi na mesa e falou comigo”, detalhou.

Em fevereiro desse ano, Felipe Melo já havia comentado sobre outro convite que fez.

“Nem respondeu a mensagem e nem nada. Não vou mentir: ‘Ah, respondeu no privado’. Não falou nada. Mas falei com vários outros jogadores. O próprio Hulk, falei: ‘Está esperando o quê para vir?’ Ele deu risada… Queremos jogar sempre com os melhores”, comentou, em entrevista ao Globo Esporte.

