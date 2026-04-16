Palmeiras tem desfalque e retorno de Arias para jogo da Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Sporting Cristal-PER pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para esta partida, o técnico Abel Ferreira segue sem contar com Vitor Roque e volta a contar com Jhon Arias, suspenso no clássico contra o Corinthians pelo Brasileiro.
A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Esse será o último jogo da equipe na competição no estádio levando o nome atual, já que a Nubank adquiriu os naming rights e, em breve, o local será renomeado.
Escalação do Palmeiras
O retorno de Arias é a única mudança na equipe do Palmeiras em relação ao clássico do último domingo, incluindo Khellven improvisado na lateral esquerda. Mauricio, com gripe, foi cortado do jogo, e Sosa segue entre os titulares para o jogo da Libertadores.
Assim, a escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias; Sosa, Flaco López e Allan.
Técnico: Abel Ferreira
- Desfalques: Paulinho (recondicionamento físico), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (transição física), Mauricio (gripe) e Jefté (lesão na coxa direita).
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 16, 2026
Escalação do Sporting Cristal
Do outro lado, o time peruano entra em campo com: Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Yoshimar Yotun, Juan González e Castro; Ávila e Iberico.
Técnico: Zé Ricardo
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Como chegam as equipes?
O Palmeiras estreou na Libertadores com empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. Ramón Sosa marcou o único gol palmeirense. Com o resultado, o Verdão ocupa a terceira posição no Grupo F, com um ponto.
Já o Sporting Cristal vem de uma vitória na primeira rodada do torneio continental. Os peruanos venceram o Cerro Porteño por 1 a 0 e somaram os três primeiros pontos no torneio. A equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo é a líder da chave.
Arbitragem de Palmeiras x Sporting Cristal-PER
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Auxiliares: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)