Diogo Barbosa espera evoluir defensivamente com Roger

A camisa 6 do Palmeiras tem novo dono. Nesta sexta-feira, o lateral esquerdo Diogo Barbosa foi apresentado oficialmente na Academia de Futebol. Com características ofensivas, o ala já melhorou seus aspectos defensivos com Mano Menezes na última temporada, e espera uma evolução ainda maior com o ex-lateral e atual comandante Roger Machado.

“Sou um jogador agudo, que gosta de ajudar na parte ofensiva, mas aprendi muito defensivamente com o Mano Menezes. É uma parte que eu, particularmente, treino muito, para não ser aquele lateral que só apoia e toma bola nas costas. O Mano me ajudou muito no Cruzeiro, e com o Roger, um treinador promissor, tenho certeza que vou continuar crescendo e poderia ajudar o grupo a não falhar defensivamente. Só quero crescer como atleta”, afirmou o ex-cruzeirense.

Aos 25 anos de idade, Diogo Barbosa veio do Cruzeiro por R$ 6 milhões – equivalentes a 25% do jogador (o restante ainda poderá ser adquirido) – e assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2022. Questionado sobre sua saída da Raposa, que alegou não ter recursos para compra-lo, mas gastou altas cifras com outros reforços, o novo palmeirense desdenhou.

“Não me incomodou (a saída do Cruzeiro), vim para conquistar meus objetivos. Quando soube da oferta do Palmeiras, que o Alexandre Mattos ligou para meus empresários, fiquei empolgado por tudo que teria no Palmeiras. O atleta fica animado quando vê toda esta estrutura. Estou feliz de estar aqui. O Palmeiras vai ser uma grande evolução na minha carreira. Por isso vou dar meu melhor para me condicionar bem. Vai ser um ano difícil, quero continuar crescendo aqui”, completou.

No Alviverde, o atleta fará parte de uma reformulação em sua posição, que perdeu Egídio e Zé Roberto ao final do ano passado, e terá o ex-cruzeirense, além de Victor Luis na função em 2018.

“Sabemos que o Palmeiras sempre vai entrar para brigar por títulos e que o favoritismo quem traz são vocês (jornalistas). Todas as equipes estão se reforçando, temos de nos preparar bem na pré-temporada, vai ser um longo ano e o atleta se preparando bem vai dar o melhor no jogo. Temos de nos preparar, pensar em nós para fazer um grande ano”, finalizou.