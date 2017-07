Cuca projeta mudanças para sábado e time pronto na Libertadores

Eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro na noite de quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Avaí pelo Campeonato Brasileiro às 19 horas (de Brasília) de sábado, no Palestra Itália. Ainda em Belo Horizonte, Cuca projetou alterações para o próximo duelo e o time preparado para pegar o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores, em agosto.

“É provável que muitos que jogaram hoje não joguem sábado pela recuperação. Nosso adversário não jogou. Vamos viajar amanhã (quinta-feira) e sábado já tem outro jogo. Temos que analisar junto com a fisiologia para fazer uma boa partida e vencer”, declarou Cuca.

Na medida em que não estão inscritos pelo Palmeiras na Copa do Brasil, Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson desfalcaram o time alviverde diante do Cruzeiro. Contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, o grupo de atletas volta a ficar à disposição.

“Não é o Cuca que acha o time. É o jogador que se escala”, disse o técnico quando questionado sobre a busca pela equipe ideal. “Quando tem oportunidade e vai bem, é natural que jogue. Não tenho pressa para definir o time. São eles que vão definindo ao natural”, afirmou.

O treinador espera ter a equipe que considera ideal no dia 9 de agosto, data do confronto com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras precisa reverter a vantagem atuando no Palestra Itália.

“Não se trata de não querer definir o time, mas está muito próximo”, jurou Cuca, antes de citar o torneio continental. “No dia 9 (de agosto), se Deus quiser, vou poder colocar o time que considero ideal, porque já terei todos na mão”, completou o técnico.

Antes do confronto decisivo com o Barcelona de Guaiaquil, Cuca pretende realizar uma série de treinamentos específicos para o duelo durante um retiro na cidade de Atibaia. Assim, o Palmeiras entrará com uma escalação alternativa nos duelos com Botafogo e Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.