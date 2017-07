Confira as escalações de Palmeiras e Corinthians para o clássico

O técnico Cuca faz mistério na escalação do Palmeiras para a partida desta quarta-feira, contra o Corinthians, no Palestra Itália. Com treinos fechados, o treinador não deu muitas pistas da formação.

A provável formação conta com Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan e Egídio (Juninho); Thiago Santos e Bruno Henrique; Róger Guedes, Guerra e Dudu; Willian. Confira abaixo a disposição tática.

Já Fábio Carille não adotou o suspense para o Derby e deve colocar em campo o Corinthians com seus principais titulares: Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Maycon, Rodriguinho e Romero; Jô. Confira a disposição tática.