Allianz Parque terá restrição de público para Palmeiras x Jacuipense; veja informações sobre ingressos

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil na próxima quinta-feira, contra o Jacuipense-BA, em jogo de ida da quinta fase da competição. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O local não poderá, porém, receber a capacidade máxima de público.

Devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta de um show pré-agendado, "Dominguinho", que acontecerá no sábado, dia 25, esse setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%. Dessa forma, o setor Gol Norte irá incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste.

Enquanto isso, os setores Geral Norte e Superior Norte não funcionarão neste jogo.

Informações sobre os ingressos

A venda de ingressos será escalonada, com prioridade para os sócios-torcedores Avanti, que poderão adquirir seus bilhetes a partir das 10h desta sexta-feira. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

O público geral terá que aguardar até o domingo, às 10h, para comprar o ingresso. A venda será feita exclusivamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.

Antes disso, o Palmeiras volta ao gramado do Allianz Parque no domingo para enfrentar o Athletico-PR pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h30.

Valores dos ingressos de Palmeiras x Jacuipense