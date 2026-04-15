Com hat-trick de joia, Palmeiras goleia o Bahia no Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, com hat-trick de Heittor, o Palmeiras goleou o Bahia por 4 a 1, no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Situação da tabela
Com o resultado, o Palmeiras se isolou na liderança da competição, com 16 pontos somados. O Bahia, por sua vez, aparece no sexto lugar da tabela, com apenas dez pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪BAHIA 1 X 4 PALMEIRAS🟢
🏆 Competição: 6ª rodada do Brasileirão sub-20
🏟️ Local: CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA)
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
⚽ Heittor, aos 37’’ do 1ºT (Palmeiras)
⚽ Heittor, aos 20’ do 1ºT (Palmeiras)
⚽ Felipe Teresa, aos 34’ do 1ºT (Palmeiras)
⚽ Heittor, aos 40’ do 1ºT (Palmeiras)
⚽ Rayan, aos 50' do 2ºT (Bahia)
Como foi o jogo
O Palmeiras abriu o placar com gol relâmpago, aos 37 segundos de jogo. Após bola mal recuada pela defesa do Bahia, Heittor ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou a oportunidade de anotar o primeiro do jogo. Aos 20 minutos, Heittor anotou o segundo dele na partida.
Ainda no primeiro tempo, aos 34, Felipe Teresa ampliou a vantagem das Crias da Academia. O camisa 7 recebeu de Heittor na entrada da área e tirou do goleiro para balançar as redes. Aos 41 minutos, Heittor arrancou pelo lado direito do ataque palmeirense e finalizou a jogada com gol, para garantir o hat-trick.
Nos acréscimos da etapa complementar, Rayan diminuiu para o Bahia. Após cobrança de escanteio, o goleiro palmeirense espalmou a bola para o meio da área e Rayan concluiu para o fundo do gol.
Próximos jogos
Bahia
Galícia x Bahia (Campeonato Baiano)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo) 15h
Palmeiras
Palmeiras x Vasco (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 22 de abril (quarta-feira) 16h