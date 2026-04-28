Cerro Porteño x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalaçõe

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Cerro Porteño pela terceira rodada da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Onde assistir ao vivo?

TV : ESPN (fechado)

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Como chega o Cerro Porteño para o confronto?

O Cerro Porteño vem de um empate em 1 a 1 com o Sportivo Ameliano, pela 17ª rodada do Campeonato Paraguaio. A equipe é a vice-líder na tabela do torneio, com 34 pontos conquistados, cinco a menos que o Olimpia, primeiro colocado. No último jogo da Libertadores, o clube venceu o Junior por 1 a 0, em casa.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

Já o Palmeiras vive momento positivo no Brasileirão e lidera o torneio, com 32 pontos conquistados, seis a mais que o vice-líder Flamengo. A equipe comandada por Abel Ferreira defende, na temporada, uma invencibilidade de 11 jogos, com nove vitórias e dois empates.

Em seu último compromisso pela Libertadores, venceu o Sporting Cristal, por 2 a 1. No último domingo, o Verdão venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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Estatísticas

Na Libertadores, as equipes vivem situações parecidas. O Palmeiras lidera o Grupo F, com quatro pontos, já que venceu o Sporting Cristal e empatou com o Junior. Já o Cerro Porteño é o terceiro colocado, com três, somando um triunfo e um revés.

Nos campeonatos nacionais, os dois times vivem boa fase. O Cerro Porteño é o segundo colocado do Campeonato Paraguaio, com 34 pontos em 17 jogos, e persegue o líder Olimpia, que tem 39. Já o Verdão lidera o Brasileirão de maneira isolada, com 32 tentos em 13 partidas.

Cerro Porteño na temporada

Jogos : 19

: 19 Vitórias : 11

: 11 Empates : 4

: 4 Derrotas : 4

: 4 Gols marcados : 27

: 27 Gols sofridos : 15

: 15 Artilheiro: Cecilio Domínguez, com 5 gols marcados

Palmeiras na temporada

Jogos : 28

: 28 Vitórias : 21

: 21 Empates : 4

: 4 Derrotas : 3

: 3 Gols marcados : 46

: 46 Gols sofridos : 21

: 21 Artilheiro: Flaco López, com 11 gols marcados

Histórico do confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras

Palmeiras e Cerro Porteño já se enfrentaram em 16 oportunidades. O retrospecto aponta para um favoritismo para o Verdão, que soma 10 vitórias, contra duas dos paraguaios. Além disso, há outros quatro empates. As equipes se enfrentaram pela última vez em 2025, na fase de grupos da Libertadores, oportunidade em que o Alviverde venceu por 2 a 0, fora de casa.

Prováveis escalações

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa

Técnico: Abel Ferreira

🔴🔵 Cerro Porteño

Roberto Fernández; Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana e Chaparro; Cecilio Domínguez, Jorge Morel e Wilder Viera; Klimowicz, Iturbe e Vegetti

Técnico: Ariel Holan

Arbitragem de Palmeiras x Athletico-PR

Árbitro : Gustavo Tejera (Uruguai)

: Gustavo Tejera (Uruguai) Assistentes : Martin Soppi (Uruguai) e Horacio Ferreiro (Uruguai)

: Martin Soppi (Uruguai) e Horacio Ferreiro (Uruguai) VAR: Antonio Garcia (Uruguai)

Ficha técnica

🔴🔵 Cerro Porteño x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: General Pablo Rojas, em Assunção (Paraguai)

Próximos jogos

Cerro Porteño

Jogo: Deportivo Recoleta x Cerro Porteño

Competição: Campeonato Paraguaio (19ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 17h45 (de Brasília)

Local: Estadio Roque F. Batelhana, em Assunção, no Paraguai

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)