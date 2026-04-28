Cerro Porteño x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pela 3ª rodada da Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir ao vivo?

TV : TV Globo e ESPN

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: Disney+ Youtube : GeTV

: GeTV Tempo real: o torcedor pode acompanhar os lances do jogo aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras defende uma invencibilidade de 11 jogos na temporada, com nove vitórias e dois empates. Mais recentemente, venceu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pelo Brasileirão, resultado que manteve a equipe de Abel Ferreira isolada na liderança, com 32 pontos.

Na Libertadores, o Verdão também lidera o Grupo F, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa, e de um triunfo por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque. O Cerro Porteño, por sua vez, é o terceiro colocado, com três pontos.

A equipe paraguaia estreou com derrota por 1 a 0 diante do time peruano e depois, na última rodada, venceu o Junior Barranquilla pelo mesmo placar, em casa. No campeonato paraguaio, o Cerro Porteño ocupa o segundo lugar e vem de um empate por 1 a 1 contra o Sportivo Ameliano.

Arbitragem de Cerro Porteño x Palmeiras

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

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