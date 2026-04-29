Palmeiras tem ampla vantagem no retrospecto contra o Cerro Porteño

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira visita o Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, às 21h30 (de Brasília). Pelo histórico do confronto, o cenário é favorável ao time brasileiro.

Segundo o site especializado Ogol, as equipes já se enfrentaram 16 vezes. O Palmeiras soma 10 vitórias, contra apenas duas do Cerro Porteño, além de quatro empates.

No último encontro, pela fase de grupos da Libertadores de 2025, o Alviverde venceu por 2 a 0 justamente no estádio que receberá o duelo desta quarta, com gols de Estêvão e Vitor Roque.

Ao longo da história, os clubes se enfrentaram em seis fases de grupos e dois confrontos eliminatórios. O Palmeiras levou a melhor nas duas ocasiões de mata-mata, avançando nas oitavas de final de 2018 e 2022.

Duelo recorrente

Com o jogo desta quarta-feira, Palmeiras e Cerro Porteño chegarão ao 17º encontro na competição, sendo o confronto internacional mais recorrente da história da Libertadores. No ranking geral, o duelo figura entre as que mais se repetiram, em quinto lugar, ao lado do embate chileno entre Colo-Colo x Universidad Católica.

A lista é liderada por clássicos sul-americanos como Independiente x River Plate (19 jogos), Boca Juniors x River Plate (28), Olimpia x Cerro Porteño (34) e Peñarol x Nacional (38).

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa, e de um triunfo por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque. No Brasileiro, é líder absoluto, com 32 pontos.

Contra o mesmo adversário da primeira partida pelo Verdão, vitória de número 2️⃣5️⃣0️⃣ da comissão técnica portuguesa! 🇵🇹 📋 424 jogos

✅ 250 vitórias

➖ 97 empates

❌ 77 derrotas

⚽ 718 gols marcados

🥅 341 gols sofridos pic.twitter.com/lrPjSd1l6D — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2026

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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