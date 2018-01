Cercado de expectativas, Palmeiras estreia contra o Santo André

Mais uma temporada se inicia e o Palmeiras é novamente apontado como principal favorito a vencer todos os campeonatos que disputará. Nesta quinta-feira, o Alviverde estreia contra o Santo André, às 19h30 (de Brasília), no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista para dar início ao projeto de não repetir 2017, quando frustrou expectativas e não conquistou nenhum título.

A partida contra o Ramalhão tem diversos atrativos. Além do óbvio primeiro teste oficial da equipe, o jogo marcará a estreia de Roger Machado, a definição do provável goleiro titular para o restante da temporada, e o primeiro contato de Lucas Lima com os anteriormente torcedores rivais.

“O que eu espero das minhas equipes é que tenhamos equilíbrio. Defender e atacar bem. Desde o início do campeonato a gente comece a mostrar coisas importantes que trabalhamos nessa pré-temporada, curta, mas muito produtiva. Uma equipe competitiva, vai ser sempre buscar o gol jogando dentro de casa, mas que consiga entender bem os momentos do jogo. O momento de se defender bem, não dar chances para o adversário, e o momento de definir a partida”, afirmou o treinador.

Em entrevista coletiva na véspera da estreia, Roger Machado desconversou se o histórico dos goleiros no clube pesariam em sua escolha por um titular. No treinamento do mesmo dia, porém, o treinador esboçou a equipe titular com Jailson no gol.

Outras posições também serão definidas para a partida contra o Santo André, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Palestra Itália. Durante os treinamentos, Roger testou Thiago Martins e Willian, nas vagas de Luan e Keno. No entanto, o treinador não quis confirmar sua escolha.

Além dos já citados Lucas Lima e Weverton, outras novidades do Palmeiras para esta temporada são os laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, o zagueiro Emerson Santos e o meia Gustavo Scarpa. Destes, apenas Rocha deverá atuar, já que Diogo Barbosa está contundido, Emerson Santos não foi inscrito e Scarpa ainda não tem condições de jogo.

No Santo André, a equipe tem como principais atrações o zagueiro Domingos e o volante Adriano, ambos com passagens pelo Santos, além do meio-campista Tinga, revelado na Ponte Preta e que atuou pelo Palmeiras. Para o defensor, portanto, enfrentar o Maior Campeão do Brasil não será novidade.

“Nós já estamos acostumados a jogar com essas equipes de alto nível. Então acho que o mais importante é que estamos nos preparando muito bem para fazer um grande campeonato e enfrentar essas equipes (Corinthians, Palmeiras e Santos). Sabemos que são times qualificados, a equipe do Palmeiras é uma das melhores equipes do Brasil, mas estamos preparados. Fizemos uma boa pré-temporada e esperamos fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo (na quinta-feira)”, afirmou Domingos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTO ANDRÉ

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 18 de janeiro, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

PALMEIRAS: Weverton (Fernando Prass ou Jailson); Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins (Luan) e Victor Luiz; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian (Keno), Lucas Lima e Dudu; Borja

Técnico: Roger Machado

SANTO ANDRÉ: Zé Carlos; Foguete, Domingos, Suéliton e Paulinho; Adriano, Flávio, Alex e Tinga; João Lucas e David Ribeiro

Técnico: Sérgio Soares