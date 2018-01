Verdão divulga lista de inscritos para o Paulista e guarda vaga de Scarpa

A lista de inscritos do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista está pronta. Nesta segunda-feira, o clube divulgou o nome dos atletas que estarão à disposição do técnico Roger Machado para a primeira competição da temporada 2018.

O fato curioso nos nomes dos inscritos é que entre os profissionais, uma vaga está em aberto. Isso significa que a comissão técnica espera contar com a presença de Gustavo Scarpa já para os primeiros momentos do Estadual. O meia teve a contratação anunciada pelo Palmeiras nesta manhã.

O Verdão terá até o dia 23 de fevereiro para completar tanto a lista de jogadores profissionais quanto a de atletas que compões as categorias de base da equipe. Apenas dois deles, Artur e Daniel Fuzato, vêm dos times de juniores alviverdes.

Com grandes expectativas para o ano, o Palmeiras inicia sua caminhada na temporada na próxima quinta-feira. A estreia do Alviverde no Paulistão será diante do Santo André, às 19h30 (de Brasília), no Palestra Itália.

Confira a lista de inscritos com a respectiva numeração de cada um:

1. Fernando Prass

3. Edu Dracena

4. Juninho

5. Thiago Santos

6. Diogo Barbosa

7. Dudu

8. Tchê Tchê

9. Miguel Borja

10. Moisés

11. Keno

12. Mayke

13. Luan

15. Michel Bastos

16. Deyverson

18. Alejandro Guerra

19. Bruno Henrique

20. Lucas Lima

21. Weverton

22. Marcos Rocha

25. Antônio Carlos

26. Victor Luís

29. Willian

30. Felipe Melo

31. Thiago Martins

37. Artur (lista de atletas das categorias de base)

42. Jailson

51. Daniel Fuzato (lista de atletas das categorias de base)