Scarpa treina e Roger esboça titulares com Jailson no gol

Durante sua entrevista coletiva nesta quarta-feira, o técnico Roger Machado escondeu a opção que fará sobre seu goleiro titular e fez mistério sobre a escolha. Menos de duas horas depois, porém, o treinador iniciou o treinamento na Academia de Futebol esboçando a formação inicial com Jailson na metal.

A formação alviverde teve Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja. Na última quinta-feira, Jailson havia atuado na terceira equipe em jogo-treino contra o Atibaia, na Academia de Futebol.

Já Weverton, que foi titular na partida amistosa, desta vez atuou na reserva junto com Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos e Bruno Henrique; Artur, Guerra e Keno; Deyverson.

Assim, Fernando Prass passou a ser a terceira opção entre os goleiros. O Camisa 1 treinou em outro campo ao lado de Daniel Fuzato, Pedrão, Emerson Santos, Fabiano, Hyoran e Allione. Os cinco últimos não foram inscritos na lista alviverde para a disputa do Campeonato Paulista.

Scarpa treina em separado

Também neste campo, o meia Gustavo Scarpa, que será apresentado na sexta-feira, fez trabalhos físicos ao lado do preparador Marco Aurélio Schiavo, o Magoo. Apesar de ter mantido a forma em sessões particulares de treino, o novo camisa 14 – número era de Jailson, que passou a usar a 42 – mostrou muito cansaço e falta de ritmo nos trabalhos.

Antes da atividade, o atleta ainda teve uma conversa com o presidente Mauricio Galiotte o diretor Alexandre Mattos. Já depois do treino, o recém-contratado já foi tietado por alguns torcedores presentes na Academia de Futebol, e tirou fotos com os fãs.

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira, contra o Santo André, às 19h30 (de Brasília), no Palestra Itália. Para o duelo, mais 26 mil ingressos já forma vendidos.