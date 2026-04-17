Carlos Miguel destaca peso de vitória na Libertadores e diz que vê Palmeiras em "crescente coletiva"

Carlos Miguel foi peça importante para a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O goleiro destacou a importância do resultado obtido no Allianz Parque, na última quinta-feira, e disse que vê a equipe em uma "crescente coletiva".

"A vitória de ontem tem uma importância gigante para a classificação. A fase de grupos da Libertadores nunca é fácil, às vezes falam que podem ser jogos tranquilos, mas nunca são. São grandes equipes, que lutam até o final, a Libertadores tem isso no DNA, é tradição. Sabemos que vencer dentro de casa é muito importante para estar na liderança", disse.

O Palmeiras não teve vida fácil para conquistar sua primeira vitória na competição continental. Murilo abriu o placar para o Verdão, que sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Flaco López fez, de pênalti, na etapa final, e Carlos Miguel salvou com grande defesa.

"Pude ajudar, vou sempre dar meu máximo para desempenhar meu melhor futebol possível e ajudar a equipe o quanto precisarem. Graças a Deus, pude contribuir bem, assim como eles também contribuíram para mim. Estamos em uma crescente coletiva muito grande, tenho certeza de que vamos crescer ainda mais nas competições e colher frutos lá na frente", destacou.

Situação do Palmeiras

Com a vitória na Libertadores, o Palmeiras passou a liderar o Grupo F, com quatro pontos conquistados. Agora, a equipe volta a focar no Campeonato Brasileiro, torneio do qual é o líder, com 26 pontos, seis de vantagem para o segundo colocado Flamengo.

"Sabemos da importância do Brasileirão, é um campeonato longo e cada ponto que você soma no caminho é muito importante no final. O Athletico-PR é uma grande equipe, está bem também no campeonato. Estão somando pontos, jogando bem, já venceram jogos. Sabemos da dificuldade, mas na nossa casa temos uma responsabilidade grande. Os torcedores sabem que, quando estamos no Allianz Parque, somos todos um só, sabemos da importância desse jogo e esperamos sair com os três pontos", projetou Carlos Miguel.

Detalhes de Palmeiras x Athletico-PR