Contratado em junho de 2017, junto ao Palermo, da Itália, o meio-campista Bruno Henrique completará 150 jogos com a camisa do Palmeiras nesta quarta-feira, contra o Tigre, da Argentina, na estreia da Libertadores.

Nas 149 partidas, o camisa 19 fez 28 gols e é o quarto maior volante artilheiro da história do Verdão. Desde 2017, foi campeão do Brasileirão em 2018 como capitão e conquistou a Copa Flórida no início desta temporada.

Do atual elenco palmeirense, Bruno Henrique só não tem mais partidas que Vitor Hugo (151), Willian (159) e Dudu (301).

Titular nas duas últimas partidas, o meio-campo fará sua quarta-feira Libertadores com o Palmeiras. Ao todo são 22 duelos pelo torneio sul-americano, com três gols. Em 2017, foram dois jogos; no ano seguinte, dez partidas e três gols; e na temporada passada, nove confrontos.