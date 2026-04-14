Bahia x Palmeiras: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Palmeiras e Bahia se enfrentam na noite desta terça-feira, às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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Como chegam as equipes?

Os times se encontram em momentos parecidos na tabela do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Bahia ocupa a 4ª colocação na tabela, com 10 pontos. Do outro lado, o Palmeiras lidera a competição, com 13 pontos conquistados.

O Bahia faz campanha de três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos na competição. A equipe vem de uma vitória contra o Avaí, em casa, por 4 a 0.

Do outro lado, o Palmeiras segue invicto, com quatro vitórias e um empate. O Verdão venceu na última rodada o Bragantino por 3 a 2, jogando na Arena Barueri.

Arbitragem de Bahia x Palmeiras