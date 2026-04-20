Atuações: Gustavo Gómez brilha e lidera Palmeiras em vitória contra o Athletico-PR

Com um homem a menos desde o início do segundo tempo, o Palmeiras ganhou do Athletico-PR por 1 a 0 no último domingo, no Allianz Parque, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Praticamente toda a linha defensiva se destacou, mas Gómez foi quem liderou o Verdão rumo à vitória. Enquanto isso, Murilo e Flaco López não tiveram grande noite e destoaram dos demais.

Gustavo Gómez foi um dos melhores jogadores em campo. O capitão alviverde foi bem no jogo aéreo, realizou desarmes e cortes importantes contra um ataque de muita mobilidade, praticamente 'caçando' Viveros e Mendoza na marcação individual. Ainda foi o responsável por abrir o placar para o Verdão ao reagir rápido à sobra de bola na área e finalizar forte, de primeira, estufando as redes. No segundo tempo, cobriu muito bem os espaços após a expulsão de Murilo.

De volta ao time titular, Arthur chamou a atenção. O garoto encontrou muita liberdade pelo lado esquerdo e foi muito acionado pelos companheiros, quase sempre progredindo com a bola. Encontrou bons passes para dentro da área e também acertou alguns cruzamentos, sendo uma das principais armas da equipe no ataque. Defensivamente, não comprometeu e conseguiu conter as subidas do rival.

Andreas Pereira também foi bem. O camisa 8 se movimentou muito do meio para a frente e encontrou passes importantes, participando muito do jogo e inclusive articulando uma saída de bola com maior qualidade. Cobrou o escanteio no lance do gol de Gómez e também foi peça fundamental na recomposição defensiva. No segundo tempo, caiu um pouco de rendimento e deixou o campo para a entrada de Evangelista.

Giay também merece a menção. O argentino está cada vez mais consolidado na lateral direita do Palmeiras e teve um ótimo desempenho defensivo contra o Athletico-PR, se sobressaindo em praticamente todas as disputas no um contra um. Foi muito seguro e teve atuação fundamental para o Verdão sair com três pontos.

Murilo, por sua vez, não poderia deixar de ser citado como destaque negativo. O zagueiro sofreu na marcação de Viveros e levou uma bola nas costas logo nos primeiros minutos de jogo. Depois, não conseguiu acompanhar algumas subidas do Athletico-PR e ficou marcado pela expulsão, com duas faltas em Viveros, sendo a segunda totalmente desnecessária, puxando o jogador no meio-campo e sendo punido por impedir um ataque promissor. Complicou o jogo para o Palmeiras.

Flaco, por fim, também destoou dos demais companheiros. O argentino não esteve na melhor noite tecnicamente e errou passes simples. Ele ficou muito preso na marcação do Athletico-PR e sofreu muitas faltas, ajudando pouco na criação de jogadas e se atuando mais recuado no círculo da meia-lua, sem grande presença de área. Foi substituído no início do segundo tempo para a entrada de Fuchs após a expulsão de Murilo.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)