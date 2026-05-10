Palmeiras mantém base e faz apenas uma mudança para pegar o Remo; veja escalações

O Palmeiras está definido para a partida de logo mais contra o Remo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica de Abel Ferreira, com o treinador ainda suspenso no torneio nacional, promoveu apenas uma mudança em relação ao último jogo. A bola rola estava prevista para rolar inicialmente às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA). O duelo, entretanto, foi atrasado em mais de uma hora pelas fortes chuvas no estado.

Palmeiras mantém base

O Palmeiras manteve a base da escalação que iniciou o confronto diante do Sporting Cristal-PER, no meio de semana, pela Copa Libertadores. A única mudança preparada pela comissão técnica foi a entrada de Jefté na lateral esquerda, uma vez que Arthur teve um edema na coxa esquerda e não viajou com a delegação.

O restante do time é o mesmo que venceu o time peruano, por 2 a 0, no meio de semana, com Paulinho começando no banco de reservas. Piquerez e Vitor Roque, em recuperação das respectivas cirurgias, seguem como desfalques.

O Palmeiras vai a campo com: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Desfalques: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Arthur (edema na coxa esquerda).

Remo escalado

Do outro lado, o Remo do técnico Léo Condé encara o Palmeiras com a mesma escalação da vitória sobre o Botafogo, pela última rodada do Brasileiro. O treinador ainda conta com o retorno de Vitor Bueno no banco, além de Diego Hernández, de volta após cumprir suspensão.

A escalação do Remo tem: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.

Desfalques: Patrick de Paula, Kayky Almeida, Thalisson e Gabriel Taliari (lesionados).

O Clube do Remo está escalado! 🦁#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/ZY6e60Dp9S — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 10, 2026

Como chegam as equipes?

Os times vivem situações completamente opostas no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras é o líder da Série A, com 33 pontos, o Remo aparece na vice-lanterna do torneio nacional, com apenas 11 pontos.

Arbitragem de Remo x Palmeiras