Remo x Palmeiras: jogo é atrasado por forte chuva em Belém

O jogo entre Remo e Palmeiras, marcado inicialmente para as 16h (de Brasília) deste domingo, foi atrasado em 40 minutos pelas condições climáticas em Belém. O duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A forte chuva no Pará encharcou o gramado do Mangueirão. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi a campo para fazer testes com no campo, e constatou que a bola não rolava. Depois de um novo teste, decidiu aguardar mais 10 minutos para uma nova reavaliação.

Funcionários do Mangueirão foram vistos com rodos, tentando levar a água da pequena área para fora do campo. O jogo só será iniciado após a equipe de arbitragem constatar que o campo tem condições de receber o jogo.

O Palmeiras informou que, caso as condições do gramado do Mangueirão não melhorem após o atraso inicial, a partida poderá ser suspensa por mais 30 minutos.

Veja a nota do Palmeiras:

"Atenção, #FamíliaPalmeiras! Devido às fortes chuvas, o jogo diante do Remo sofrerá inicialmente um atraso de 30 minutos. Caso as condições do gramado não melhorem após esse período, a partida poderá ser suspensa por mais 30 minutos para nova avaliação".