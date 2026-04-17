Atuações do Palmeiras: Flaco López define, e Carlos Miguel salva vitória na Libertadores

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal-PER na noite da última quinta-feira por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores. Flaco López anotou o gol que decretou a vitória palmeirense, enquanto Carlos Miguel salvou o resultado já no fim do jogo.

Flaco López encerrou um jejum de seis jogos ao voltar a marcar pelo Palmeiras. O atacante argentino vinha tendo algumas dificuldades no jogo, mas chamou a responsabilidade na hora do pênalti e estufou a rede. Antes disso, ele havia marcado um de cabeça, mas foi anulado por impedimento.

Murilo foi o responsável por abrir o placar. O zagueiro, que teve boa atuação defensiva, apareceu bem para aproveitar um lançamento de Allan na área e cabecear para o gol ainda no primeiro tempo. Ele ainda fez sete cortes, a maioria dentro da área.

O Palmeiras teve noite pouco inspirada no setor ofensivo. Arias, Allan e Sosa, por exemplo, até apareceram para jogo, fizeram jogadas perigosas, levando perigo para a meta adversária, mas que não resultaram em nada. Na avaliação de Abel, faltou mais capricho.

Uma das mexidas de Abel Ferreira foi a entrada de Arthur, na vaga de Giay, que não fez boa partida. Com essa mudança, Khellven foi para a lateral direita, sua posição de origem, enquanto a Cria da Academia assumiu a lateral esquerda. Pouco depois de entrar, sofreu o pênalti que foi convertido por Flaco López.

Além do atacante argentino e de Murilo, outra figura responsável pelo resultado foi o goleiro Carlos Miguel. É verdade que ele foi pouco acionado durante o jogo, mas foi essencial quando o time precisou dele para defender um cabeceio à queima-roupa nos minutos finais.

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