Arias lamenta "falta de capricho" do Palmeiras e analisa empate contra o Cerro: "Gosto de derrota"

Jhon Arias foi o autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O colombiano lamentou a falta de eficácia da equipe para resolver o jogo e disse que o empate conquistado no Estádio la Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, tem "gosto de derrota".

"Acho que o Abel estava dando as orientações, como sempre dá. Ele sempre fala para aproveitar também a movimentação dos companheiros lá na frente. Acho que faltou a nós matar o jogo um pouco mais cedo. Deixamos que o Cerro se mantivesse vivo no jogo. Infelizmente, voltamos para o Brasil com um empate que realmente, para nós, tem esse gosto de derrota", disse à ESPN.

"Falta um pouco mais de capricho na finalização, nos últimos passes, no arremate, na finalização. Claramente que a gente trabalha, a gente treina, por isso eu acho que também tem esse pedido de Abel para conseguir movimentar mais, mas infelizmente a gente deixou o Cerro vivo no jogo e como consequência a gente saiu com um empate", completou.

O Palmeiras abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com Jhon Arias, mas sofreu o empate aos 26 da etapa final, em um gol contra de Carlos Miguel.

Situação do Palmeiras

Com esse empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.

Agora, a equipe de Abel Ferreira volta o foco ao Brasileiro para tentar ampliar a vantagem na liderança. No próximo sábado, o Alviverde recebe o Santos, no Allianz Parque.

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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