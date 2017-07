Após novela, Cuca diz não pensar em chance de ter Diego Souza

Interessado em tirar o meia-atacante Diego Souza do Sport, o Palmeiras vem protagonizando uma arrastada negociação. Nesta sexta-feira, após o treinamento na Academia de Futebol, o técnico Cuca evitou comentar a possibilidade de ver a ‘novela’ terminar com a chegada do jogador de 32 anos de idade.

“Não tem mais nada para falar. Estou pensando nos jogadores que tenho aqui, em procurar melhorar a cada dia com os jogadores que tenho. Sinceramente, não estou mais pensando (na possível chegada de Diego Souza)”, disse o comandante palmeirense.

Embora Cuca tenha declarado que não pensa na chance de contar com o meia-atacante do Sport, as negociações entre os dois clubes prosseguem. Na noite de quinta-feira, após o jogo contra o Arsenal de Sarandí, pela Copa Sul-Americana, Diego Souza colocou a sexta-feira como prazo para uma definição e disse: “Não aguento mais”.

Contratado com status de estrela, Miguel Borja vem tendo um desempenho decepcionante – pouco participativo, acumula sete gols em 24 partidas. Cuca deseja contar com um atleta capaz de atuar tanto no comando de ataque quanto pelos lados do campo. O clube já tentou trazer Richarlison, do Fluminense, sem sucesso.

Diego Souza já disputou seis partidas com a camisa do Sport na edição de 2017 do Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo no duelo com o Coritiba, marcado para as 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Couto Pereira, o atleta não poderá defender outro clube no torneio.

Questionado sobre eventuais lacunas no elenco, Cuca negou. “Não acho que há carências. Temos performances que podem melhorar e isso é o trabalho do técnico. Pelo contrário: estou contente com o que tenho”, afirmou o treinador, garantindo que está satisfeito com as opções para a lateral esquerda.

Após a derrota diante do Barcelona de Guiaquil nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Mineirão, o time alviverde pega o Cruzeiro, pela 12ª rodada do torneio nacional.