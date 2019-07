Após dramas com voo, Palmeiras chega a Mendoza e treinará na cidade

A delegação do Palmeiras finalmente chegou a Mendoza, na Argentina, na tarde desta segunda-feira, depois de uma série de percalços. Logo após o desembarque, o Verdão seguiu rumo ao estádio Bautista Gargantini, onde realiza um único treino antes do duelo contra o Godoy Cruz, nesta terça, às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A viagem até a pequena cidade argentina foi uma verdadeira epopeia. A delegação palestrina deixou Fortaleza em seguida à derrota para o Ceará, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e a ideia era que os atletas dormissem no voo até Mendoza.

Fortes ventos na cidade argentina, porém, causaram grande turbulência e obrigaram o avião a arremeter duas vezes antes de ser redirecionado para Rosário. “Não desejo isso para ninguém. Sensação de impotência terrível. Estar a não sei quantos metros de altura, muito barulho, muita tensão. Foi nosso filme de terror que enfrentamos na madrugada”, contou Alexandre Mattos, à TV Palmeiras.

A esposa do lateral Victor Luis, Suzane Passere Zamblauskas, também manifestou pânico com os acontecimentos e usou as redes sociais para relatar o drama vivido. O problema no voo obrigou o Palmeiras a alterar sua programação. A equipe não conseguiu treinar no domingo, os atletas não descansaram o tempo previsto e precisaram passar a noite em Buenos Aires, antes de seguir nesta segunda-feira para Mendoza.