Esposa de Victor Luis relata drama com susto em voo do Palmeiras

Os problemas com o voo do Palmeiras rumo a Mendoza, na Argentina, não assustaram somente membros da delegação alviverde. Suzane Passere Zamblauskas, esposa do lateral esquerdo Victor Luis, usou as redes sociais para contar o drama pelo qual o marido passou na madrugada deste domingo.

Em função dos fortes ventos na região de Mendoza, o avião que levava o Verdão teve de arremeter duas vezes na tentativa de pouso e acabou tendo sua rota alterada para Rosário. De acordo com relatos, membros da delegação acabaram passando mal em decorrência dos momentos de tensão e chegaram a vomitar na aeronave.

Na noite do último sábado, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O clube fretou um avião para ir direto a Mendoza, onde o time encara o Godoy Cruz, na próxima terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os problemas para pousar em Mendoza obrigaram o Palmeiras a reformular toda a programação. Agora, a delegação irá dormir em Buenos Aires, embarcando nesta segunda-feira rumo à cidade onde a partida será disputada.

Abaixo, veja o relato da esposa de Victor Luis no Instagram:

“Raramento apareço aqui para falar alguma coisa, mas eu preciso expressar a minha gratidão a Deus. Ontem, eu estava indo dormir, e o Victor [Luis] estava embarcando e, como de costume, a gente deu boa noite, falei que eu o amava, mas fiquei com vontade de falar algumas coisas a mais, ser grata pelo o quanto ele é para mim, o quanto nossa parceria é boa. E falei algumas coisas para ele, mas estava com um negócio, sabe?

Mas, enfim, fui dormir. E ele ia avisar quando chegasse e aí fico sempre tranquila. Acordei de manhã e vi uma mensagem dele, às 8h e pouco, falei: ‘Ah, pousou. Está tranquilo’. E fui dormir. Eis que acordei umas 10h e pouco e vejo que ele me mandou um áudio de dois minutos contando tudo o que aconteceu, toda a turbulência que eles passaram.

Vocês não imaginam, cada vez que eles pousam é um alívio, porque faz mais de uma semana que ele está longe, mas confio que Deus nos protege, cuida da gente, dos seus filhos. Teve gente que falou que foi um exagero, mas vocês não sabem o que eles passaram. Todo mundo acha que é fácil ser jogador, viajar para lá e para cá, mas ninguém sabe o que a gente passa longe da família tantos dias, eles perdem vários momentos com a gente. Enfim, só serviu para a gente valorizar um pouquinho mais a nossa vida. Só gratidão por hoje, só agradecer a Deus mais uma vez, nos protegeu”.