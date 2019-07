Avião do Palmeiras sofre com ventos e arremete duas vezes na Argentina

A viagem do Palmeiras rumo a Argentina para enfrentar o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Copa Libertadores foi marcada por momentos de tensão. Por conta dos fortes ventos na região de Mendoza, o avião que levava a delegação Alviverde teve de arremeter duas vezes na tentativa de pouso e acabou tendo sua rota alterada para Rosario.

De acordo com relatos, membros da delegação acabaram passando mal em decorrência dos momentos de tensão e chegaram a vomitar na aeronave. A arremetida consiste na interrupção do pouso por falta de condições de concretizá-lo e a consequente subida de forma brusca para voltar a ganhar altura e potência a fim de continuar com o voo.

Depois de ser derrotado pelo Ceará por 2 a 0 e ver o fim de sua sequência invicta de 33 jogos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras partiu direto da Arena Castelão para o aeroporto, de onde pegou um voo fretado da empresa GOL para Mendoza. O trajeto, por conta das condições, foi alterado e a delegação desembarcou em Rosario, cerca de 680 Km do destino previsto.

Ainda não há, inclusive, previsão da viagem do Palmeiras para Mendoza, cidade onde será realizada a partida desta terça-feira diante do Godoy Cruz, às 21h30 (de Brasília). Logo depois de desembarcar em Rosario, a delegação seguiu para Buenos Aires, onde aguarda a definição da viagem final.

