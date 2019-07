Após susto em avião, Palmeiras dormirá em Buenos Aires antes de ir à Mendoza

Os problemas para pousar em Mendoza, na Argentina, obrigaram o Palmeiras a reformular toda a programação visando o jogo frente ao Godoy Cruz, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Libertadores. Agora, a delegação irá dormir em Buenos Aires, embarcando nesta segunda-feira rumo a cidade onde a partida será disputada.

Na madrugada deste domingo, o avião que levava a delegação do Verdão foi obrigado a arremeter duas vezes por conta dos fortes ventos na região, que impossibilitaram o pouso. A alternativa foi desembarcar em Rosario, cidade localizada a cerca de 680 Km de Mendoza. Posteriormente, todos rumaram juntos a Buenos Aires, onde ficarão hospedados.

De acordo com relatos, membros da delegação acabaram passando mal em decorrência dos momentos de tensão e chegaram a vomitar na aeronave. A arremetida consiste na interrupção do pouso por falta de condições de concretizá-lo e a consequente subida de forma brusca para voltar a ganhar altura e potência a fim de continuar com o voo.

Depois de ser derrotado pelo Ceará por 2 a 0 e ver o fim de sua sequência invicta de 33 jogos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras partiu direto da Arena Castelão para o aeroporto, de onde pegou um voo fretado da empresa GOL para Mendoza.