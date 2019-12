Edu Dracena confirma aposentadoria, mas quer seguir no futebol

Nesta quarta-feira, o zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, confirmou, em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol, que fará sua última partida como jogador profissional no próximo domingo, diante do Cruzeiro, fora de casa. De acordo com o atleta de 38 anos, contudo, sua ideia é permanecer no mundo do futebol.

“Não vou me aposentar, só vou parar de jogar futebol. A partir de segunda-feira eu não sou mais um atleta profissional de futebol. Decidi isso com a minha família há algum tempo, mas só hoje decidi anunciar para vocês. A partir do dia 8 de dezembro à noite, depois do jogo contra o Cruzeiro, sou um ex-atleta de futebol. Mas não vou ficar longe do futebol, com certeza vou ficar dentro do futebol”, declarou.

Edu Dracena ainda admitiu que não saberá reagir muito bem ao fato de estar pendurando as chuteiras, e fez questão de agradecer aos familiares pela sua trajetória dentro do esporte.

“Não sei como vou reagir nessa situação, mas sei que vou sair de cabeça erguida como eu entrei há 25 anos. Então obrigado a minha família, meus pais, meu irmão, minha irmã, sobrinhos, minha esposa que há 11 anos ajuda. Ela é mais do que mãe, né? Ela é mãe e pai ao mesmo tempo, porque a gente não fica em casa”, afirmou.

O defensor começou sua carreira no Guarani, e passou ainda por Olympiacos, Cruzeiro, Fenerbahçe, Santos e Corinthians. E em sua despedida, relembrou e agradeceu os clubes.

“Graças a Deus passei por clubes maravilhosos, onde tive a oportunidade de deixar meu nome marcado. Papai do céu é muito bom comigo. Amanhã o jogo vai ser onde tudo começou (Estádio Brinco de Ouro), há 25 anos. Acho que o destino estava já prevendo uma situação como essa. Amanhã não vai ser meu último jogo, mas fazer parte do time que vai até Campinas já é uma alegria muito grande. Então é fazer com que esses dois últimos jogos fiquem marcados na minha carreira e na minha memória”, completou.

