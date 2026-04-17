Andreas admite sofrimento do Palmeiras, mas comemora vitória: "O importante são os três pontos"

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal-PER nesta quinta-feira por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, com gols de Murilo e Flaco López. Andreas Pereira admitiu o sofrimento da equipe, mas comemorou o resultado conquistado no Allianz Parque.

"A gente controlou a maior parte do jogo. No primeiro tempo, criamos bastantes chances, ficamos com a bola no campo deles e fizemos o gol. Mas, logo em seguida, sofremos um, mérito deles também. Sabemos que tem qualiadde, acertou um chute de longe. Depois, no segundo tempo, a gente sabia que sobraria mais espaço ainda e a gente conseguiu aproveitar. Claro que, em casa, a gente tenta não sofrer tanto e tenta finalizar o jogo o mais rápido possível. Mas, hoje, não deu, teve que ser no sofrimento, mas o importante são os três pontos", disse em entrevista ao Paramount+.

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Situação do Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras somou os primeiros três pontos na competição continental e, com isso, lidera o Grupo F, com quatro pontos conquistados. Agora, a equipe Alviverde vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio do qual é líder, com 26 pontos.

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