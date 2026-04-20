Análise: Palmeiras dá demonstração de resiliência e mostra por que é líder do Brasileiro

O Palmeiras deu uma grande demonstração de resiliência ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0 na noite do último domingo, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Murilo, mas foi muito eficiente nas ações defensivas e nos combates, e mostrou o por que é líder isolado da competição nacional.

Primeiro tempo: Alviverde imponente

O Palmeiras mandou a campo uma escalação com poucas mudanças em relação ao jogo da última quinta-feira, pela Copa Libertadores. Sosa foi mantido no 11 inicial, enquanto Arthur recuperou a vaga na lateral esquerda e Emi Martínez foi o escolhido para substituir Marlon Freitas, suspenso. A principal novidade, porém, ficou por conta do retorno de Vitor Roque, que começou no banco de reservas e entrou na reta final.

O Verdão começou a partida tendo amplo domínio da posse de bola e com praticamente todo o time no campo de ataque. Ainda assim, foi o Athletico-PR quem teve a primeira chance da partida. A defesa alviverde cedeu espaço nas costas e Vivero chutou após receber em profundidade, mas Carlos Miguel defendeu. Depois disso, porém, só deu Palmeiras, que começou a empurrar o rival para trás ao rondar a área adversária.

A pressão começou a funcionar, e o Palmeiras passou a empilhar escanteios. E para um time com bons cabeceadores como o Verdão, a bola parada vira uma arma. Foi justamente assim que a equipe alviverde abriu o placar, para delírio da torcida no Allianz. Andreas Pereira bateu escanteio na segunda trave e a bola sobrou após dividida entre Gómez e a zaga do Athletico-PR. O capitão alviverde foi mais rápido que os adversários e estufou as redes, abrindo o placar.

Depois de abrir o placar, o Palmeiras continuou tendo a posse, girando o jogo com maior tranquilidade. O Verdão também se mostrou muito forte nas ações defensivas, ganhando duelos no meio e retomando bolas no campo de ataque, se aproveitando principalmente de erros técnicos do Athletico-PR, como domínios mal sucedidos e passes errados. A principal ameaça veio já nos acréscimos, quando Viveros quase marcou, mas a defesa alviverde travou a finalização no último instante.

Fato é que o primeiro tempo do Palmeiras foi quase impecável, principalmente em termos defensivos, com uma pressão pós-perda muito eficiente. O time não deixou o Athletico-PR sequer ficar com a bola, controlando totalmente o jogo. O Alviverde não criou muitas chances de gol, é verdade, mas em nenhum momento deixou de jogar após abrir o placar, sempre buscando lançamentos ou passes em profundidade para achar espaços. Em suma, a equipe da casa fez uma grande etapa inicial.

Verdão dá exemplo de resiliência

Com a vantagem no placar e fazendo um bom jogo, o Palmeiras voltou para o segundo tempo sem mudanças. No entanto, a decisão rapidamente se provou errada. Murilo, que já estava pendurado, fez falta boba em Viveros no meio-campo e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso com dois minutos. Com isso, o Verdão precisou se desdobrar na marcação, acumulando um desgaste a mais totalmente desnecessário.

A comissão técnica, assim, decidiu mexer rapidamente após a expulsão e colocou Fuchs no lugar de Flaco López. Mesmo com um homem a menos, o Palmeiras quase ampliou a vantagem com Gómez na bola parada novamente. O Verdão passou a dividir a posse com o Athletico-PR, mas não cedeu chances reais até os 20 minutos do segundo tempo e seguiu controlando o jogo, ainda que com um a menos.

Selfie do nosso Capitão: um gol marcado e mais um jogo sem ser vazado! 💪🐷 pic.twitter.com/NTRBPfalQi — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 20, 2026

Na reta final da partida, o Athletico-PR assumiu o controle da posse, e o Verdão tentou se aproveitar dos contra-ataques, mas sem grande sucesso. Para prender a bola no campo ofensivo e, ao mesmo tempo, segurar o resultado, João Martins mexeu e colocou Vitor Roque, Felipe Anderson e o zagueiro Benedetti. Os donos da casa ainda levaram um grande susto com a marcação de um pênalti de Benedetti em cima de Viveros, mas o árbitro Felipe Fernandes de Lima voltou atrás após rever o lance no VAR.

No fim das contas, o Palmeiras se defendeu muito bem diante das poucas tentativas ofensivas do Athletico-PR, deu aula de resiliência defensiva e saiu de campo com três pontos importantíssimos, principalmente pelas circunstâncias do jogo. Mais uma vez, a equipe alviverde não desperdiçou pontos, soube superar as adversidades e mostrou o por que é líder isolada do Brasileirão.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)