Sosa e Felipe Anderson se lesionam no primeiro tempo e preocupam o Palmeiras

Na noite deste sábado, o Palmeiras teve duas baixas durante o primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Ramón Sosa e o meia Felipe Anderson, autor do gol palestrino no duelo, saíram lesionados ainda na etapa inicial.

Aos sete minutos, Sosa carregava a bola pela intermediária quando foi derrubado por Lucas Romero. Com o pé preso no gramado, o atacante imediatamente pediu atendimento médico, alegando dores no tornozelo. Após receber os cuidados da equipe médica, Sosa retornou ao gramado, mas seguiu sentindo dores nos minutos seguintes. Inclusive, o paraguaio errou o passe que originou o gol do Cruzeiro, marcado por Arroyo, aos 10 minutos.

Substituição no Verdão: 🔼 Entra: Mauricio.

🔽 Sai: Sosa. 🐷 0x1 ⚪ [1T, 16’] | #PALxCRU — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 17, 2026

Dessa forma, aos 16 minutos, o atacante voltou a cair no gramado e pediu substituição. Sem conseguir deixar o campo andando, Sosa saiu de maca. O paraguaio foi substituído por Maurício.

Já Felipe Anderson se lesionou aos 44 minutos. O artilheiro do Palmeiras na noite seguia para o campo de ataque, mas após adiantar a bola, sentiu o músculo posterior da coxa. Imediatamente, o meia-atacante foi trocado pelo volante Lucas Evangelista.

Substituição no Verdão: 🔼 Entra: Lucas Evangelista.

🔽 Sai: Felipe Anderson. 🐷 1x1 ⚪ [1T, 44’] | #PALxCRU — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 17, 2026

Muitos desfalques

Com a situação de Sosa e Felipe Anderson, agora o Palmeiras aguarda novos exames para entender a gravidade das lesões. No momento, o Alviverde tem quatro jogadores no Departamento Médico: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (lesão no tornozelo).

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