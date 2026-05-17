Palmeiras empata com Cruzeiro, amplia jejum no Brasileirão e pode ver Flamengo encostar

Neste sábado, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo palestrino marcado por lesões, Felipe Anderson marcou para o Alviverde, enquanto Arroyo fez o gol da Raposa. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou ao terceiro jogo sem vitória no Brasileirão.

Situação no Brasileirão

O Palmeiras permanece liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. No entanto, a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, pode diminuir ainda nesta rodada. Caso o Rubro-Negro vença o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada, a distância entre as duas equipes cai para apenas dois pontos. Além do confronto direto entre as equipes na próxima rodada, no Maracanã, a equipe carioca também tem um jogo a menos no torneio. Do outro lado, o Cruzeiro chegou aos 20 pontos e alcançou a 12ª posição.

Resumo do jogo

🟢⚪ PALMEIRAS 1 x 1 CRUZEIRO 🔵⚪

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

Horário: às 21h (de Brasília)

Cartões amarelos: Flaco López (Palmeiras); Keny Arroyo, Artur Jorge, Matheus Pereira, Otávio e Lucas Silva (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols

Keny Arroyo, aos 11' do 1ºT (Cruzeiro)

Keny Arroyo, aos 11' do 1ºT (Cruzeiro) Felipe Anderson, aos 19' do 1ºT (Palmeiras)

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Paulinho), Arias e Felipe Anderson (Lucas Evangelista); Sosa (Maurício) e Flaco López

Técnico: Abel Ferreira

🔵⚪ Cruzeiro

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira (Sinisterra); Christian (Lucas Silva), Arroyo (Kaique Kenji) e Kaio Jorge

Técnico: Artur Jorge

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Após um início de jogo parado, foi o Cruzeiro quem saiu na frente na primeira oportunidade da partida. Aos 11 minutos, Matheus Pereira puxou contra-ataque após passe errado de Sosa, passou para Christian, que ajeitou para Arroyo. O atacante equatoriano trouxe para dentro, cortou Arthur e bateu rasteiro para abrir o placar na Arena Barueri.

Atrás no placar, o Palmeiras foi para cima nos próximos minutos. Aos 18, o Alviverde até chegou a ter um pênalti assinalado, após Jonathan Jesus derrubar Flaco López na área. Porém, o próprio bandeirinha anulou a penalidade e assinalou escanteio. Na cobrança, o Verdão chegou ao empate: após bola mal afastada, Felipe Anderson arriscou de longe e, apesar de Otávio encostar nela, balançou as redes e igualou o marcador.

O Palmeiras continuou incisivo e melhor na partida. Aos 31 minutos, criou outra ótima chance chutando de fora da área. Após passe de Felipe Anderson, Jhon Arias bateu forte, mas a bola passou raspando a trave direita de Otávio.

A reta final da partida continuou aberta, mas nenhuma das equipes conseguia se sobressair. O maior destaque foi a lesão de Felipe Anderson, em uma arrancada aos 44 minutos.

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Segundo tempo

A etapa complementar começou com ritmo acelerado na Arena Barueri. O Cruzeiro dominava a posse de bola nos primeiros minutos, mas a grande chance foi do lado alviverde, aos 15. Após bate e rebate em escanteio cobrado por Andreas Pereira, Marlon Freitas levantou para Gustavo Gómez, que acertou uma bicicleta, mas parou em grande defesa de Otávio.

A partir dessa chance defendida por Otávio, o Palmeiras passou a tomar conta da partida. Aos 29 minutos, Jonathan Jesus saiu jogando errado e Andreas Pereira teve uma oportunidade claríssima, mas acabou chutando por cima do gol. Depois, o Alviverde se lançou ainda mais ao ataque, com a entrada de Paulinho, que também criou grandes chances, mas sem nenhum sucesso.

Na reta final do duelo, o Cruzeiro seguiu se defendendo e evitou novas ofensivas do Palmeiras, garantindo um ponto na Arena Barueri.

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Cruzeiro

Jogo: Boca Juniors x Cruzeiro (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 19/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina