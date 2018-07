Abel nega possibilidade de assumir o Palmeiras: “Agiria em dois sentidos”

Nem Santos, nem Palmeiras, nem ninguém. Abel Braga garante que, no futebol brasileiro, só voltará a trabalhar em 2019. Nesta quinta-feira, o treinador negou a possibilidade de assumir o time alviverde, que demitiu Roger Machado após a derrota para o Fluminense, e reiterou o que disse anteriormente, sobre assumir uma equipe no meio da temporada.

“Não tem como, não gosto. Tive um motivo pessoal para não continuar no Fluminense e seria uma certa ingratidão, estaria agindo em dois sentidos se assumisse algum clube agora. Já tive outros convites e falei a mesma coisa. Minha ideia é, em novembro, outubro, deixar alguma coisa já acertada para começar um novo trabalho em janeiro”, garantiu, em entrevista concedida à emissora ESPN Brasil.

Nesta quarta-feira, o técnico já havia afirmado, ao programa Seleção Sportv, que não lhe agrada e não é uma opção assumir o comando de qualquer time com a temporada em andamento. “Não pego trabalho no meio. Eu gosto de montar do meu jeito. Isso é impossível”, assegurou o comandante.

Desta forma, tanto Palmeiras, quanto Santos, terão de buscar outras alternativas no mercado, que no momento conta, entre outros nomes, com Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Zé Ricardo, Dorival Júnior e Felipão. No caso do Verdão, quem assumir se tornará o décimo técnico do time em quatro anos, sendo o quinto só na gestão de Maurício Galiotte. E vale lembrar que Roger Machado foi destituído do cargo um dia após ser blindado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos.