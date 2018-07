Palmeiras terá o 10º técnico desde 2014 e Galiotte irá para seu 5º treinador

Mesmo com a melhor campanha da fase de grupos de Copa Libertadores e 68,1% de aproveitamento geral, Roger Machado foi demitido do Palmeiras após derrota para o Fluminense, no Maracanã. E isso não foi nenhuma novidade no cenário alviverde recente.

Em 19 meses de gestão, o presidente Mauricio Galiotte já teve quatro treinadores sob seu comando. Desde 2014, são incríveis nove técnicos (10, se as passagens de Cuca forem diferenciadas na conta).

Gilson Kleina (2012-2014), Ricardo Gareca (2014), Dorival Júnior (2014), Oswaldo de Oliveira (2015), Marcelo Oliveira (2015-2016), Cuca (2016), Eduardo Baptista (2017), Cuca (2017), Alberto Valentim (2017) e Roger Machado (2018). Destes, quatro sob o comando da atual gestão do clube.

O curioso é que o Palmeiras teve bons resultados nestes anos, com exceção de 2014. Na sequência, foram um título da Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um vice-brasileiro e dois vices de Campeonato Paulista.

Ironicamente, na noite de quarta-feira o diretor de futebol Alexandre Mattos garantiu que o Palmeiras acreditava no trabalho de Roger Machado. Em entrevista ao Fox Sports, o executivo falou em blindar e dar calma ao treinador, demitido pelo clube no dia seguinte.

No entendimento da diretoria, o futebol apresentado pelo Maior Campeão do Brasil contra Santos, Atlético-MG e Fluminense não foi satisfatório considerando o período de intertemporada que o comandante teve livre para treinos.

Agora, Wesley Carvalho, técnico do sub-20, assume a equipe principal de maneira interina até a chegada de um novo profissional. Ele deve estar no cargo para orquestrar o Palmeiras diante do Paraná, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Allianz Parque.