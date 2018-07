Palmeiras anuncia saída de Roger Machado após derrota contra o Flu

A derrota por 1 a 0 diante do Fluminense, sofrida na noite desta quarta-feira, marcou a última partida de Roger Machado como treinador do Palmeiras. Com uma nota publicada por meio de seu site oficial, o clube alviverde oficializou a saída do profissional.

A diretoria optou pelo desligamento em reunião realizada após a derrota no Maracanã. “A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao treinador Roger Machado pelo serviço prestado e deseja sorte no decorrer de sua carreira”, diz a nota oficial publicada pelo clube.

Wesley Carvalho, técnico do sub-20, assume a equipe principal de maneira interina até a chegada de um novo profissional. Apresentado ainda no final do ano passado, Roger Machado deixa o Palmeiras com um retrospecto de 24 vitórias, nove empates e oito derrotas, com 69 gols marcados e 31 sofridos.

Com desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, Roger Machado teve a chance de trabalhar o time na intertemporada durante a Copa do Mundo. Sem brilho, desde então o Palmeiras empatou com o Santos (1 x 1), penou para ganhar do Atlético-MG (3 x 2) e acabou derrotado pelo Fluminense (1 x 0). Com 23 pontos, ocupa o sexto lugar.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Bahia às 19h15 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Fonte Nova. Nas oitavas da Libertadores, após fazer a melhor campanha da primeira fase, visita o Cerro Porteño às 21h45 do dia 9 de agosto.