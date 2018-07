Demissão de Roger ocorre um dia após Mattos prometer “blindagem”

No futebol brasileiro, dizem que o que os dirigentes falam não se escreve. Verdade ou mito, o fato é que Roger Machado foi demitido na madrugada de quarta para quinta-feira um dia após o Alexandre Mattos garantir que o comandante seria blindado no clube.

“É dando calma para ele, blindando ele. Temos confiança total no trabalho, os números são bons. Obviamente queríamos ser campeões paulistas, infelizmente não fomos. Queríamos estar melhor no Campeonato Brasileiro, talvez com três ou quatro pontos a mais. Agora tem que correr atrás, temos que fazer passagem de tabela superior”, afirmou o dirigente na noite de terça-feira, ao Fox Sports.

“Óbvio que tem erros, precisamos corrigir. Isso tudo a gente sabe. A gente blinda e cobra, blinda e cobra. Assim vai até ser campeão ou, no futuro, ter outro caminho. No momento, a gente acredita no trabalho que está fazendo”, completou.

Os “bons números” citados por Mattos apontam 68,1% de aproveitamento de Roger Machado, mas o “outro caminho” mencionado pelo mesmo foi definido após derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

No entendimento da diretoria, o futebol apresentado pelo Maior Campeão do Brasil contra Santos, Atlético-MG e Fluminense não foi satisfatório considerando o período de intertemporada que o comandante teve livre para treinos.

Agora, Wesley Carvalho, técnico do sub-20, assume a equipe principal de maneira interina até a chegada de um novo profissional. Ele deve estar no cargo para orquestrar o Palmeiras diante do Paraná, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Allianz Parque.