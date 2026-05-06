Abel explica gesto obsceno para Flaco em vitória do Palmeiras: "Cobro muito"

Abel Ferreira foi flagrado mostrando o dedo do meio durante a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, na noite desta terça-feira. Após a partida, o técnico revelou que fez o gesto obsceno para Flaco López, responsável por abrir o placar do jogo disputado no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

"É o jogador a quem mais dou na cabeça. Ainda hoje, viram ele a fazer assim para mim, eu fiz um gesto para ele. Não sei se alguns de vocês viram. Porque eu cobro muito dele e ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico de manhã, à tarde e à noite. Mando vídeos no WhatsApp, porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que, para fazer gols, tem que estar na zona do ouro. E, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim (gesto com o polegar para cima). Eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo, porque ele sabe o que eu cobro dele", revelou.

Flaco faz gol e dá "assistência"

Flaco López abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, após aproveitar assistência de Arias, e chegou ao seu 13º gol na temporada, número que o deixa isolado na artilharia do clube. Na segunda etapa, participou da jogada do gol de Sosa, cujo cruzamento acabou desviado por Lutiger antes de chegar para o paraguaio.

O argentino foi substituído no fim da partida, dando lugar a Paulinho. Após o apito final, a transmissão flagrou Flaco López e Abel Ferreira conversando enquanto deixavam o gramado, momento em que o treinador repetiu o gesto, como se estivesse explicando algo.

"Se quiser fazer gols, ele tem tudo. Ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de topo mundial, mas no Palmeiras. Eu trato ele como se fosse um filho. Não é de hoje, é desde que chegou. Eu cobro muito dele, muito, porque sei o potencial que tem", finalizou Abel.

Situação do Palmeiras

Com este resultado, o Verdão retoma a liderança do Grupo F, com oito pontos conquistados em quatro jogos. São duas vitórias (Sporting Cristal) e dois empates (Cerro Porteño e Junior Barranquilla), até o momento, na competição. No Brasileiro, a equipe também defende a ponta, com 33 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

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