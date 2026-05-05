Com Corinthians no Z4, Diniz estuda estratégias em semana com clássico e Libertadores

O Corinthians terá mais uma semana importante pela frente, e o técnico Fernando Diniz estuda como proceder na montagem do time para dois compromissos decisivos da equipe nos próximos dias. Primeiro, o Timão visita o Santa Fe, pela Libertadores. Depois, recebe o São Paulo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, no qual se encontra em situação delicada.

O Timão vive momentos distintos nas duas competições. Na Libertadores, o time alvinegro lidera o Grupo E e está invicto, com três vitórias em três rodadas. A equipe tem uma vantagem de três pontos sobre o segundo colocado da chave e tem vaga às oitavas de final praticamente encaminhada.

No Campeonato Brasileiro, entretanto, a história é outra. O Corinthians perdeu do Mirassol no último domingo e voltou à zona de rebaixamento, caindo para a 17ª colocação e somando apenas 15 pontos em 14 jogos. São apenas três vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 10 gols marcados e 13 sofridos.

Dois fatores, portanto, podem fazer com que Diniz mexa no time para o duelo diante do Santa Fe, agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com situação encaminhada no torneio continental, o Timão precisa apenas de uma vitória para garantir de vez a classificação às oitavas de final. Diante do desgaste acumulado e do cenário preocupante no Brasileirão, Diniz avalia a melhor estratégia para ter o melhor time possível à disposição contra o São Paulo, tanto fisicamente como mentalmente.

"Vamos pensar, vamos avaliar com calma e ponderar todas as questões para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois contra o São Paulo. Temos que pensar no que é melhor na quarta e, ao mesmo tempo, pela situação que estamos no Brasileiro com essa derrota, temos que pensar estrategicamente como vamos chegar no domingo. De quarta para domingo, são quatro dias. Veremos como os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo", afirmou Diniz em coletiva.

O Corinthians preparou uma logística diferente para a semana. O elenco se reapresentou após dormir no CT e viajou à Colômbia, desembarcando na noite da última segunda-feira. O grupo faz a última atividade nesta terça-feira e só retorna ao Brasil na quinta-feira.

Diniz, portanto, terá três dias para recuperar jogadores e decidir qual será a melhor formação possível para o Majestoso, o segundo da temporada.

O clássico contra o São Paulo está marcado para este domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, portanto, tem mais quatro rodadas para reagir na competição antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo.

Desfalques e retornos

Para o compromisso diante do Santa Fe, Diniz terá quatro reforços de peso. Matheuzinho, Gustavo Henrique, Carrillo e André, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, ficam à disposição. Em contrapartida, o atacante Memphis Depay ainda não deve ser relacionado para esta partida.

A expectativa é que o holandês possa retornar no no meio da próxima semana. O Timão adota cautela com a volta do camisa 10, principalmente com a proximidade da Copa do Mundo.

Charles (lesão no calcanhar direito), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Hugo (cirurgia no joelho direito) e Kayke (cirurgia no joelho esquerdo) são desfalques certos.

Por fim, Allan não estará disponível contra o Santa Fe, pois possui uma condição genética que o impede de jogar na altitude. Ele também será baixa no clássico, uma vez que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. André, penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão, também não dispustará Majestoso. Matheuzinho, por outro lado, já cumpriu a punição de quatro partidas e pode voltar a atuar pelo Corinthians no Brasileirão.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)