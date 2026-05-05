Allan projeta duelo do Palmeiras com o Sporting Cristal pela Libertadores

Nesta terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal às 19h no no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O ponta Allan, que veio do banco no empate contra o Santos na última partida e foi um dos principais jogadores do time, comemorou a atuação no jogo em questão e projetou o duelo do Verdão em solo peruano.

No CT da Seleção Peruana, encerramos a preparação para o duelo de amanhã! 🇵🇪💪 ➤ https://t.co/nPEhDFkpgK pic.twitter.com/yZFwxNLBzs — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 5, 2026

"Mudar a chave"

"Fico feliz por ter entrado e ajudado a equipe. Como eu sempre falo, é muito importante ficar ligado no banco, atento no jogo. O Abel fala que mesmo quem não inicia precisa estar sempre preparado para mudar o jogo e eu fui muito feliz nessa última partida", disse.

"Sempre importante mudar a chave. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato à parte, totalmente diferente. A gente sabe da importância que é entrar ligado desde o primeiro minuto. A intensidade também é muito diferente. A gente se preparou bem para o jogo, espero fazer uma boa partida", comentou.

"É uma sensação que só quem joga pode falar. (Libertadores) é um sonho de todo menino que sonha em ser jogador de futebol. Sempre especial estar jogando este campeonato", concluiu.

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Situação do Palmeiras

O Palmeiras vem de um empate pelo Campeonato Brasileiro. Na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Santos, no clássico que marcou a despedida do Allianz Parque, que agora se chama Nubank Parque. Na competição nacional, ocupa a ponta da tabela, com 33 pontos.

Já pela Libertadores, o time vem de um empate fora de casa contra o Cerro Porteño, também por 1 a 1. O Verdão ocupa o segundo lugar do Grupo F da competição, com cinco pontos. No confronto mais recente entre Palmeiras e Sporting Cristal, o Palmeiras venceu a equipe peruana por 2 a 1.