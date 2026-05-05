Sevilla vence Real Sociedad e sai da zona de rebaixamento no Espanhol

O Sevilla saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em duelo válido pela 34ª rodada.
Um gol aos cinco minutos do segundo tempo do experiente atacante chileno Alexis Sánchez foi o suficiente para garantir a vitória crucial na luta pela permanência na Primeira Divisão.
Com o resultado, o Sevilla sobe para a 17ª posição com 37 pontos e ultrapassa o Alavés, que agora abre a zona de rebaixamento, com 36.
Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o Sevilla enfrentará o Espanyol no próximo sábado, novamente no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 11h15 (de Brasília).
Depois, a equipe visita o Villarreal, recebe o Real Madrid e termina sua campanha fora de casa contra o Celta de Vigo, no dia 24 de maio. O Sevilla depende apenas de si para confirmar a permanência na elite.
*Por AFP