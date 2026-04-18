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Napoli perde da Lazio e fica longe do título no Campeonato Italiano

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Foto: Carlo HERMANN / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/04/2026 às 15:06 • Atualizado 18/04/2026 às 15:22

Neste sábado, o Napoli foi derrotado pela Lazio por 2 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Cancellieri e Bašić marcaram os gols da vitória dos visitantes.

Situação da tabela

Com a derrota, o Napoli praticamente encerra suas esperanças pelo título italiano e se mantém na segunda colocação, com 66 pontos, 12 atrás da líder Inter de Milão. A Lazio, por sua vez, subiu para a nona colocação, com 47 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ NAPOLI 0 X 2 LAZIO ⚪🔵
🏆 Competição: Campeonato Italiano (33ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITÁ)
📅 Data: 18 de abril de 2025 (terça-feira)
⏰ Horário: às 13h00 (de Brasília)

Gols:

  • ⚽ Matteo Cancellieri,  aos 5' do 1ºT (Lazio)
  • ⚽ Toma Bašić, aos 12' do 2ºT (Lazio)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo mal havia começado e a Lazio saiu na frente. Aos cinco minutos, Cancelliere completou cruzamento de Taylor para o fundo das redes e colocou os visitantes na frente. Aos 28, Zaccagni viu Milinković-Savić voar no canto direito e defender cobrança de pênalti. No rebote, o atacante italiano bateu para fora e desperdiçou grande oportunidade de ampliar a vantagem.

Na segunda etapa, a equipe visitante manteve o ímpeto ofensivo e não demorou a fazer o segundo. Aos 12 minutos, Bašić pegou a sobra de bola na área e encheu o pé para ampliar. Após o gol, a equipe napolitana se lançou ao ataque em uma tentativa desesperada de se manter na disputa pelo título italiano. Para isso, o técnico Antonio Conte promoveu as entradas dos brasileiros Giovane e Alisson Santos, mas não foi o suficiente para melhorar a produção ofensiva e evitar a derrota em casa.

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Próximos jogos

Napoli

  • Napoli x Cremonese | 34ª rodada do Campeonato Italiano
  • Data e hora: 24/04 (sexta), às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles

Lazio

  • Atalanta x Lazio | semifinal (jogo de volta) da Copa Itália
  • Data e hora: 22/04 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo

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