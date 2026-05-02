Napoli empata, e Inter pode garantir título italiano neste domingo

Neste sábado, o Napoli ficou no empate sem gols contra o Como, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como (ITA).

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Situação da tabela

Com o resultado, o Napoli vai a 70 pontos, nove a menos que a Inter de Milão, que pode garantir o título neste domingo. Os líderes jogam em casa contra o Parma, às 15h45 (de Brasília) e, caso pontuem, conquistam o título do Campeonato Italiano de forma antecipada. Já o Como ocupa a quinta colocação, com 62.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ COMO 0 X 0 NAPOLI 🔵⚪

🏆 Competição: Campeonato Italiano - Rodada 35

🏟️ Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como (ITA)

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h (de Brasília)

Como foi o jogo

Em um jogo de poucas oportunidades, o Como foi superior no primeiro tempo e ditou o ritmo da partida. Na segunda etapa, o Napoli teve uma grande chance de marcar o gol da vitória aos 34, mas Scott MTominay mandou pelo lado das traves defendidas pelo goleiro Jean Butez. Aos 39, os visitantes tiveram outra oportunidade com Matteo Politano, que teve espaço e, de fora da área, acertou a trave.

Próximo jogos

🔵⚪ Como ⚪🔵

⚔️ Jogo: Hellas Verona x Como

🏆 Competição: Campeonato Italiano - Rodada 36

📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)

🔵⚪ Napoli ⚪🔵

⚔️ Jogo: Napoli x Bologna

🏆 Competição: Campeonato Italiano - Rodada 36

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Rhein Energie Stadion, Colônia (ALE)