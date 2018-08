Nacional vence o Sol de América e avança na Copa Sul-Americana

O Nacional está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogando no Parque Central, o time uruguaio fez valer a sua tradição e derrotou o Sol de América, do Paraguai, por 1 a 0 para assegurar a classificação.

No jogo de ida, as duas equipes haviam ficado em um empate por 0 a 0. Agora, o Nacional aguarda o vencedor do confronto entre Deportes Temuco e San Lorenzo, que voltarão a se enfrentar na quarta-feira, no Germán Becker. O time argentino tem boa vantagem sobre o chileno, pois ganhou por 3 a 0 na ida, no Nuevo Gasómetro.

O único gol do mata-mata entre Nacional e Sol de América foi marcado por Matías Zunino, aos 19 minutos do primeiro tempo da partida disputada nesta terça-feira.